Турпоток из Китая в Россию увеличился в 2019 г. на 12% в годовом выражении, в том числе турпоток из Китая в Москву и Петербург вырос на 23%, сообщает ассоциация Мир без границ.

Турпоток из Китая в Россию увеличился в 2019 г. на 12% в годовом выражении, в том числе турпоток из Китая в Москву и Петербург вырос на 23%, сообщает ассоциация "Мир без границ".Самыми востребованными у китайских туристов остаются Москва, Санкт-Петербург, Приморский край и Амурская область.Между тем количество безвизовых поездок китайцев в приграничные регионы российского Дальнего Востока сократилось в 2019 г.: в Забайкальский край — на 4% до 38 тыс. поездок, в Хабаровский край — на 34% до 15,1 тыс. поездок, в Приморский край — на 13% до 169,9 тыс. поездок.При это количество поездок китайцев в Амурскую область выросло на 15% до 116 тыс. Почти в десять раз вырос китайский турпоток в Свердловскую область — 2410 туристов против 253 туристов в 2018 г. Свою роль сыграло увеличение транзита туристов из стран Юго-Восточной Азии через аэропорт "Кольцово".Транзит граждан Китая через аэропорт "Толмачево" вырос на 33% до 40 тыс. человек.В целом, китайцы совершили по безвизовому обмену 381 тыс. поездок в Россию, что на 16% больше, чем в 2018 г. Турпоток в Приморский край увеличился на 78%, в Иркутскую область — на 85%. Количество поездок китайцев в Забайкальский и Хабаровский края сократилось на 42% и 78% соответственно.