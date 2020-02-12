Жительница поселка Хомяково Тульской области рассказала в соцсетях о том, что купила в магазине Докторскую колбасу, а когда решила сделать с ней бутерброды, то она взорвалась. Сообщение свое она иллюстрирует фотографиями продукта крайне непривлекательного вида.

Жительница Тульской области рассказала в соцсетях о крайне неудачной покупке. В сообществе "Черный список Тула" "ВКонтакте" она написала, что купила в магазине поселка Хомяково "Докторскую" колбасу.Когда утром, по ее словам, она решила сделать с ней бутерброды, то положила ее на стол и пошла заваривать чай.В этот момент, по словам женщины, "колбаска взорвалась". Сообщение свое она иллюстрирует фотографиями продукта крайне непривлекательного вида.В комментариях одни пользователи сочувствуют ей, другие рекомендуют не есть колбасу в принципе, третьи считают, что она была сильно просроченная, а кто-то предполагает, что хозяйка на самом деле положила колбасу в микроволновку, а не на стол, и там она "бомбанула", потому что лопнула оболочка.Позже производитель взорвавшейся колбасы, название которой также было запечатлено на фото, прокомментировал инцидент.Представитель компании сообщил, что женщина купила продукт с истекавшим сроком годности, а причиной его "взрыва" могло стать нарушение правил хранения, сообщает в своем Telegram-канале издание "Подъем".Там также сообщили, что подобные случаи – единичные, но в компании проверят состояния сырья, термические режимы и проведут лабораторные исследования.