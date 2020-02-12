Многие люди убеждены, что повторно кипяченая вода не только невкусная, но и вредная для здоровья. Немецкие ученые поделились достоверной информацией по этому поводу. Эксперты в один голос ..

Многие люди убеждены, что повторно кипяченая вода не только невкусная, но и вредная для здоровья. Немецкие ученые поделились достоверной информацией по этому поводу.Эксперты в один голос заявила – кипяченую воду пить можно. По данным , количество бактерий в жидкости может увеличиваться, пока она находится в чайнике, однако повторное кипячение уничтожит их.