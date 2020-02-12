Один из сотрудников международного аэропорта Сочи уронил клетку с собакой в процессе погрузки. Представители воздушной гавани сообщили о том, что ущерб, нанесенный хозяину, будет возмещен. По этому факту была проведена служебная проверка.

Один из сотрудников международного аэропорта Сочи уронил клетку с собакой в процессе погрузки. Представители воздушной гавани сообщили о том, что ущерб, нанесенный хозяину, будет возмещен. По этому факту была проведена служебная проверка. В результате стало известно, что причиной повреждения клетки-переноски стала невнимательность работника, передают "Вести Сочи"."Грузчик, двигаясь на невысокой скорости, допустил опрокидывание клетки с собакой с тягача. Мы выражаем свои сожаления о случившемся и готовы возместить ущерб, а также предоставить дополнительное обслуживание в бизнес-зале", — заявили представители пресс-службы сочинского аэропорта аэропорта Сочи.Также стало известно, что виновный в инциденте работник уволен.