Российский боец Александр Емельяненко поспорил с главой клуба Ахмат Абузайдом Висмурадовым, что сможет отказаться от алкоголя на целый год. В случае нарушения договора спортсмен отдаст ..

Российский боец Александр Емельяненко поспорил с главой клуба "Ахмат" Абузайдом Висмурадовым, что сможет отказаться от алкоголя на целый год. В случае нарушения договора спортсмен отдаст свой автомобиль."Мы знаем, что Александр – человек слова, и уверены, что он сдержит обещание", – приводит сообщение клуба . Представители "Ахмата" также выразили надежду, что боец сможет скоро порадовать болельщиков новыми победами.Напомним, Александр Емельяненко не раз привлекался к ответственности за хулиганство. Так, в конце января бойца задержали после пьяного дебоша в поселке Супсех. Россиянина приговорили к семи суткам ареста, передает .