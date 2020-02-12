Полицейские напомнили детям и взрослым о правилах безопасного поведения на дороге.

С целью укрепления здоровья, привлечения детей к регулярным занятиям физкультурой и спортом в городе Гороховец прошла спортивно-игровая программа «Зимний городок». Все желающие дети приняли участие в конкурсах на самого ловкого, меткого и быстрого.В рамках проводимых оздоровительных мероприятий сотрудники ОГИБДД отделения МВД России по Гороховецкому району совместно с членами народной дружины по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Гороховецкого района, а также представителями отдела культуры, молодежи и спорта администрации Гороховецкого района, волонтерского движения «Добровольцы» молодёжного культурно-досугового центра «Ракета» провели акцию «Движение без опасности». Мероприятия направлены на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, в том числе с участием детей, и популяризацию использования световозвращающих элементов. В рамках данной акции организаторы напомнили детям и их родителям о правилах безопасного перехода, а также вручили участникам и гостям спортивно-игровой программы флаеры «Шесть простых правил безопасного перехода для детей», «Виден, значит жив!». В этом нелегком деле помощь полицейским оказали сказочные герои .Таким образом госавтоинспекторы постарались привлечь внимание родителей и детей к проблеме дорожно-транспортного травматизма и формированию навыков безопасного поведения на дорогах.