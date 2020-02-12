В испанском муниципалитете Дения на вилле нашли тела двух российских бизнесменов. Как отмечает , дом принадлежал одному из погибших. По предварительной версии, двое россиян скончались от ..

В испанском муниципалитете Дения на вилле нашли тела двух российских бизнесменов. Как отмечает , дом принадлежал одному из погибших.По предварительной версии, двое россиян скончались от отравления угарным газом из-за неисправности газового котла. Признаков насильственной смерти не было обнаружено, уточняет телеканал "".