В карантинной зоне под Тюменью состоялся необычный компьютерный турнир. Эвакуированному из Китая жителю Красноярска Даниилу Парфеновичу удалось сыграть онлайн-матч с футболистами мини-футбольного клуба Тюмень.

В карантинной зоне под Тюменью состоялся необычный компьютерный турнир. Эвакуированному из Китая жителю Красноярска Даниилу Парфеновичу удалось сыграть онлайн-матч с футболистами мини-футбольного клуба "Тюмень".Узнав о сложившейся ситуации с российскими гражданами и о 14-дневном карантине, футболисты смогли передать Даниилу игровую приставку PlayStation в закрытый санаторий "Градостроитель".По словам руководителя тюменского отделения Федерации компьютерного спорта России Романа Чуйко, киберспортсмены решили проявить инициативу и показать тюменское гостеприимство. Они организовали турнир по виртуальному футболу FIFA."Это был незабываемый опыт, было очень весело. Мы много говорили с футболистами, некоторые уже ждут меня, чтобы я встретился с ними после карантина", — рассказал в прямом эфире программы "60 минут" житель Красноярска.Кроме того, Даниил заверил, что доволен своей карантинной жизнью."На данный момент меня все устраивает, о нас заботятся, следят, проверяют температуру несколько раз в день. Меня немного гложет, что мы находимся взаперти. Конечно, хочется выйти на улицу, вдохнуть свежий воздух. Уже половина карантина прошла, и я рад этому", — отметил молодой человек.5 февраля два самолета ВКС РФ доставили из провинции Хубэй в тюменский лечебно-реабилитационный центр "Градостроитель" 144 человека – 128 россиян и 16 граждан СНГ. Срок их изоляции составляет 14 дней, наличие коронавирусной инфекции у прибывших не выявлено.По последним данным, от пневмонии, которую вызывает коронавирус 2019-nCoV, в Китае заболели уже более 42 тысяч человек. Из них выздоровели 3996 человек, скончались 1016.