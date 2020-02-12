Войдя в доверие к потерпевшей, злоумышленник похитил сбережения на сумму 150 тысяч рублей.

10 февраля 2020 года в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Ковровский» поступило сообщение от 86-летней ковровчанки о хищении по месту ее жительства денежных средств в сумме 150 тысяч рублей.Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, опросили потерпевшую. Подозрения в совершении преступления пали на мужчину, который, со слов женщины, приходил к ней около месяца и помогал по дому, за что та кормила его обедом.В ходе оперативно-розыскных мероприятий участковым уполномоченным полиции подозреваемый был установлен. Им оказался ранее судимый безработный житель соседней деревни.Подозреваемый в содеянном сознался, пояснив, что вошел в доверие к женщине, чтобы узнать, где она хранит сбережения. Из похищенной суммы мужчина успел потратить на собственные нужды 50 тысяч рублей, остальная сумма в размере 100 тысяч рублей была возвращена потерпевшей.Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.