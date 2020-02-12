12 февраля в переходе возле станции московского метро Парк Победы был найден двухмесячный ребенок. Его обнаружил слесарь-электрик. Как передает РЕН ТВ, малыш был завернут в одеяло. Ребенка ..

12 февраля в переходе возле станции московского метро "Парк Победы" был найден двухмесячный ребенок. Его обнаружил слесарь-электрик. Как передает РЕН ТВ, малыш был завернут в одеяло.Ребенка доставили в больницу. По факту случившегося проводится проверка. Правоохранители разыскивают родителей малыша. Другие обстоятельства выясняются, передает "".