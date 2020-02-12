В Петербурге полицейские по горячим следам задержали женщину, подозреваемую в краже сейфа. Как рассказал 67-летний предприниматель, с девушкой он познакомился накануне Нового года, а спустя месяц из его квартиры пропали 3 миллиона рублей.

В Петербурге полицейские по горячим следам задержали женщину, подозреваемую в краже сейфа.Как рассказал 67-летний предприниматель, с девушкой он познакомился накануне Нового года, а спустя месяц из его квартиры пропали 3 миллиона рублей. На камерах видеонаблюдения видно, что "добыча" оказалась нелёгкой - металлический сейф подозреваемая завернула в ткань и волочет его по полу в подъезде. Главное — это не вызвало подозрения у соседей."Дама сердца" успела доехать до Псковской области, там ее и задержали, сообщает ГТРК "Санкт-Петербург". Полицейские установили личность похитительницы, ею оказалась 33-летняя гражданка одной из стран Средней Азии, причем без российской регистрации. Отметим, что часть денег она успела перевести на родину, и частично потратила на себя. Теперь ей грозит уголовное дело.