12 февраля в подмосковных Мытищах двое мужчин устроили драку. Потасовка завязалась возле храма Рождества Христова в Новомытищинском проезде, сообщает агентство Москва. По словам ..

12 февраля в подмосковных Мытищах двое мужчин устроили драку. Потасовка завязалась возле храма Рождества Христова в Новомытищинском проезде, сообщает агентство "Москва".По словам очевидцев, у одного из участников драки в руках пистолет. На место происшествия выехали сотрудники полиции, передает . Другие подробности выясняются.