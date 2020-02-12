В Забайкальском крае гражданина КНР, госпитализированного с коронавирусом, выписали из Краевой инфекционной больницы. Главный врач учреждения рассказал, что мужчина не представляет ..

В Забайкальском крае гражданина КНР, госпитализированного с коронавирусом, выписали из Краевой инфекционной больницы. Главный врач учреждения рассказал, что мужчина не представляет никакой опасности для общества. Как передает , что жена и дочь бывшего пациента останутся под наблюдением врачей до 14 февраля.Напомним, в конце декабря прошлого года власти Китая сообщили о вспышке пневмонии. Возбудителем заболевания стал коронавирус 2019-nСov. Всего за полтора месяца инфекцией заразились 44,2 тысячи человек, из них 1,1 тысячи пациентов скончались, передает телеканал "".В России было зафиксировано два случая заболевания. Помимо гражданина КНР в Забайкальском крае, опасный коронавирус подхватила китайская студентка в Тюмени. О ее выписке из больницы стало известно 11 февраля, сообщает .