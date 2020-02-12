Роскошный кабриолет со сложным названием Bentley Continental GT Convertible Number 1 Edition by Mulliner выпущен в количестве всего 100 экземпляров, и одну из таких машин привезли в Россию.

Роскошный кабриолет со сложным названием Bentley Continental GT Convertible Number 1 Edition by Mulliner выпущен в количестве всего 100 экземпляров, и одну из таких машин привезли в Россию.Собственно, в честь своего 100-летия компания Bentley продолжает эксплуатировать тему культовых довоенных спорткаров Bentley Blower. Если "Континетал" более ранней серии Number 9 отсылает к "болиду" сэра Генри Тима Биркина, то нынешний Number 1 Edition - дань самому первому "ле-мановскому" Blower 1929 года со стартовым номером 1.Автомобиль "первой" серии отличаются от "обычных" машин крупной единицей на решетке радиатора, специальными эмблемами на крыльях с покрытием из 18-каратного золота, а также инкрустацией на крышках горловины топливного бака и масляной горловины.Плюс пакет "зачернения" всего хрома Blackline и набор карбоновых элементов. Мало того, для Number 1 Edition разработали специальную "приветственную" светографику LED-оптики.Автомобиль, который привезли в Россию, выполнен в красном цвете Dragon Red II и дополнен темно-красной же отделкой интерьера.Самая интересная фишка в роскошном салоне - фрагмент настоящего поршня оригинального Blower №1, который разместили по центру поворотной "призмы" мультимедийной системы. Напомним, что у спецверсии Number 9 в том же месте присутствует вставка из деревянной детали сиденья Blower №9.Как и в "девятке", на передней панели кабриолета Number 1 Edition появились накладки из "авиационного" алюминия Engine Spin, в центральную консоль интегрированы часы Jaeger, а олдскульные рукоятки дефлекторов вентиляции облачены в позолоту. Мало того, даже накладки на педали здесь покрыты 18-каратным золотом.Рублевые цены на Continental GT Convertible Number 1 Edition в Bentley Россия традиционно не раскрывают. Но, учитывая, что стандартный кабриолет с W12 на 635 л.с. только начинается примерно с 16 млн рублей, несложно предположить, что эксклюзивный кабриолет "улетает" далеко-далеко за 20 млн.