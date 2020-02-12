Оперативники изъяли у мужчины более 100 граммов марихуаны.

31 января 2020 года сотрудниками УНК УМВД России по Владимирской области при проведении оперативных мероприятий в поселке Красная Горбатка был задержан 41-летний местный житель, подозреваемый в хранении наркотических средств.При осмотре места происшествия обнаружены и изъяты растительная масса зеленого цвета, а также приспособление для употребления наркосодержащего растения «конопля».Проведенным физико-химическим исследованием установлено, что изъятое вещество является наркотиком «марихуана» общей массой 107,5 грамма.Задержанный пояснил, что наркотическое средство изготовил самостоятельно и хранил для личного употребления без цели сбыта.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (изготовление и хранение наркотических средств в крупном размере).В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Сотрудниками полиции проводится проверка на причастность мужчины к ранее совершенным преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков.Напоминаем, что в УНК УМВД России по Владимирской области круглосуточно работает телефон доверия (8 4922 52 72 13), по которому анонимно можно сообщить информацию об известных фактах незаконного оборота наркотиков.