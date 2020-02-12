В СМИ появилась информация, что 64-летняя Евгения Симонова уже 12 лет борется с онкологией, а недавно ей в Германии удалили легкое. В Театре Маяковского информацию о состоянии здоровья актрисы комментировать не стали, но сказали, что в ближайшем спектакле 16 февраля она участвовать будет.

В СМИ 11 февраля появилась информация, которая заставила переживать миллионы поклонников Евгении Симоновой.Сообщалось, что 64-летняя актриса театра и кино, которая покорила зрителей ролями в фильмах "Обыкновенное чудо", "В бой идут одни "старики", "Афоня", "Школьный вальс" и других, уже 12 лет борется с онкологическим заболеванием.Ряд изданий разместил информацию о том, что актрисе в Германии провели операцию – удалили одно легкое.В Театре Маяковского, где Евгения Павловна задействована во многих постановках, информацию о состоянии здоровья актрисы комментировать не стали.Однако на вопрос Вестей.Ru, будет ли Евгения Симонова играть в ближайшем спектакле "Московский хор" через пять дней (16 февраля), в пресс-службе театра уверенно ответили, что спектакль состоится – и с участием Евгении Павловны.