В Томске неизвестные с конца декабря регулярно отстреливают щенков и взрослых собак при помощи стрел и арбалета. В дежурную часть полиции по Ленинскому району поступило соответствующее ..

В Томске неизвестные с конца декабря регулярно отстреливают щенков и взрослых собак при помощи стрел и арбалета. В дежурную часть полиции по Ленинскому району поступило соответствующее заявление."По уголовному делу проводится дознание", – цитирует правоохранителей . Экспертам предстоит выяснить все обстоятельства совершенного преступления.