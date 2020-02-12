Двое молодых людей с целью легкой наживы совершили кражу имущества у односельчанина.

Следственным отделом ОМВД России по Юрьев-Польскому району завершено расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража группой лиц по предварительному сговору).Предварительным следствием установлено, что 1 июня прошлого года в дежурную часть ОМВД России по Юрьев-Польскому району поступило заявление от 40-летнего жителя одного из сел о том, что неизвестными лицами была совершена кража прицепного устройства от трактора.В ходе работы над раскрытием преступления сотрудниками уголовного розыска была получена оперативная информация о причастности к хищению двух молодых людей, 18-летних ранее не судимых односельчан потерпевшего.Установлено, что молодые люди в поисках легкого заработка, находясь в гаражном массиве, похитили имущество. Похищенное они сдали в пункт приема металла, а вырученные денежные средства потратили на личные нужды.В ближайшее время фигуранты предстанут перед судом.