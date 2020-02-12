Владелец крупнейшего в Европе парка львов Тайган Олег Зубков освобожден из-под ареста. Такое решение 11 февраля принял Верховный суд Крыма. Как сказал судья, ему изменена мера пресечения на запрет определенных действий.

Владелец крупнейшего в Европе парка львов "Тайган" Олег Зубков освобожден из-под ареста. Такое решение 11 февраля принял Верховный суд Крыма.Как сказал судья, ему изменена мера пресечения "на запрет определенных действий", передает "Интерфакс".Из-под стражи Зубков был освобожден в зале суда.Владелец парка "Тайган" находился в СИЗО в Симферополе с 3 февраля, когда суд рассматривал дело о нападении льва на посетительницу парка в июле 2018 года, а арестовали за то, что ранее он пропустил одно из судебных заседаний.