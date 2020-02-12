Владимир Филиппов решил покинуть пост ректора Российского университета дружбы народов. Об этом он объявил во вторник, 11 февраля, на заседании наблюдательного совета РУДН.

Владимир Филиппов решил покинуть пост ректора Российского университета дружбы народов. Об этом он объявил во вторник, 11 февраля, на заседании наблюдательного совета РУДН.В марте 2020 года у Филиппова истекает срок полномочий ректора РУДН. Он не намерен ходатайствовать перед наблюдательным советом, Министерством науки и высшего образования России о продлении срока полномочий до достижения им предельного возраста в 70 лет, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу университета.Свое решение Владимир Филиппов обосновал тем, что в 2020 году РУДН необходимо разработать новую программу развития до 2025 года, а также стратегию развития до 2030 года. Ректор отметил, что в таких условиях продление срока его полномочий на год является нецелесообразным.В качестве нового ректора наблюдательный совет рекомендовал директора Юридического института РУДН Ястребова Олега.Владимир Филиппов занимал пост главы вуза с 2005 года. До этого он также был ректором РУДН в период с 1993 по 1998 год.