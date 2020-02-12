12.02.2020

2020-02-12 08:15:03

Владимир и Суздаль вошли в «Список Эрика»

Мексиканский путешественник и актер Эрик Фонсека, ведущий канала «Russia Today» посетил Владимир и Суздаль. Программа мексиканца называется «Список Эрика».

В него включены самые интересные, на взгляд иностранца, города России. Во Владимире Эрик попытался разгадать тайну Золотых ворот, посетил Успенский собор. Полюбовался на храм Покрова-на Нерли. Он назвал его маяком-«свечой», который стоит посреди двух рек. Но больше всего мексиканца впечатлил Суздаль. Он прокатился на местном «лошадином такси», посетил Кремль и музей деревянного зодчества. И, конечно, попробовал традиционные русские блюда.

Эрик Фонсека, путешественник, телеведущий: «Два дня ушло на то, чтобы осмотреть Суздаль. Хотя, обойти этот город можно всего за несколько часов. Это настоящая жемчужина Золотого кольца. Даже немного жаль отсюда уезжать. Но я знаю: там, где заканчивается одно путешествие, начинается другое».