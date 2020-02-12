12.02.2020

2020-02-12 18:00:07

Владимирцев не устраивает новая организация движения на М7

Реконструкция трассы М-7 - плюсы и минусы новой организации движения. Владимирское региональное отделение "Народного контроля" провело рейд по одному из самых обсуждаемых перекрёстков в районе посёлка РТС.

Этой встречи с представителями дороги жители посёлка РТС ждали с начала реконструкции М-7. Вопросов и предложений - не на один час разговоров. Жительница микрорайона Галина Петрова прожила здесь почти 40 лет. Чтобы попасть на работу, каждый день переходила трассу по светофору. И не может понять, зачем нужно было менять исторически сложившуюся схему?



Галина Петрова, жительница п. РТС: «Мы идём с посёлка, нам сделали переход. Куда там переходить? Там нет тротуара, стоят одни машины, где там переходить? Идём прямо по проезжей части. Потому что идти то негде, не по оврагу же полезем. Подходим сюда, ждём зелёного светофора, вот посмотрите, где у нас зебра, её нет - её всю загородили. А то фура встанет отсюда до сюда».



Новый регулируемый наземный переход. О его наличии сообщает лишь неприметный знак. Автомобилисты или по привычке, или незнанию игнорируют дополнительную секцию поворота и едут на зелёный сигнал для пешеходов. Ситуация ухудшается в тёмное время суток.



Алексей Борисов, начальник Упрдор «Москва-Нижний Новгород»: «Зона ответственности управления дороги Москва-Нижний Новгород именно за трассу, которая идёт от трассы М-7 в сторону Иваново. Всё остальное, что примыкает - это примыкающая территория муниципального образования города Владимира. За это отвечает коммунальное хозяйство города Владимира. Его надо закрыть, его не должно быть этого перекрёстка, я сразу сказал, что здесь будут ДТП. Мы об этом сразу всех предупредили, нас никто не слышал».



И как подтверждение слов - очередное ДТП с участием двух автомобилей. Оставить здесь перекрёсток просили все жители города. И Упрдор пошёл навстречу. О своей позиции по поводу наземного регулируемого перехода рассказали представители администрации Владимира.





Сергей Литвинкин, заместитель главы администрации г. Владимира: «Пешеходный переход находится на муниципальной территории, хотя договорённость с Росавтодором была, что они сделают этот пешеходный переход. И даже если не сделают, то город это сделает сам. Сделает в асфальте тротуар, который находится по окончании пешеходного перехода. Как вы уже обратили внимание мы уже сделали тротуар, поставили ограждение для безопасности и освещение».



А это уже новый надземный переход. Он также вызывает вопросы у жителей и "Народного контроля". Здесь нет освещения, крутые ступеньки часто обрастают льдом. Забраться пенсионерам или мамам с колясками очень трудно - лифты на переходе не предусмотрены. Пешеходы просят вернуть "зебру". Но правила организации движения на федеральной трассе этого не позволяют.



- Сделайте нам умный светофор.

- У нас не должно быть светофоров.

- Да перестаньте - это что, федеральная трасса что ли?

- Это федеральная трасса.

- Вон федеральная трасса, которая идёт окружная в Нижний Новгород.



Как же власти и представители дороги будут решать эту непростую проблему, а главное когда? Активисты «Народного контроля» так и не получили конкретного ответа.



Сергей Федяев, председатель правления регионального отделения «Народный контроль»: «Вопросы остаются нераскрытыми. В первую очередь - зона ответственности. Один на одного сваливает, другой на другого. Нам без разницы, вы нам сделайте безопасный пешеходный переход - мы говорим - 20 метров - это дорога смерти. Мы обсуждали логистику наших действий, когда власти бездействуют. Что-то мы должны предпринимать».



Кстати, в скором времени город лишится еще одного наземного перехода - в Юрьевце. Дублер у него есть - подземный переход. Еще в прошлом году дорожники взяли его на баланс, и по их словам привели в порядок. Сегодня вместе с общественниками дорожники вновь выехали туда. По их мнению, сейчас этот переход безопаснее наземного. Но согласились с требованием общественников поработать над освещением. Представители Упрдора утверждают: все изменения на трассе соответствую федеральному законодательству. И сворачивать с этого пути они не будут.



Дмитрий Горкин, Илья Хлудов

«Вести-Владимир»

