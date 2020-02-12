12.02.2020

2020-02-12 17:40:03

Во Владимире спортсмены с проблемами слуха борются за путёвку на мировые состязания

Отборочный тур Чемпионата России по спортивной борьбе среди глухих стартовал сегодня во Владимире. Площадкой стал спорткомплекс единоборств Владимирского госуниверситета.

Лев Логинов, исполнительный директор Федерации спортивной борьбы Владимирской области: «Это внимание к тем людям, которым бывает непросто адаптироваться в обычной среде среди обычных людей. Есть определенные особенности для инвалидов, есть определенные особенности в правилах этих соревнований. Поэтому я считаю, что это очень важно и для нашего общества, и для сборной в целом».

Подготовка к соревнованиям длится весь год. Владимир уже несколько лет подряд принимает отборочные состязания. Лучшие борцы войдут в состав сборной страны для участия в Чемпионате мира и Европы. Путёвку на эти соревнования гарантирует золотая медаль. Победителей определят судьи международных категорий. Владимирскую область представляют Александр Пастушенко, Мартин Алексанов и Иван Константинов. Они в числе сильнейших участников. А всего турнир собрал 68 спортсменов из 28 регионов. По словам тренера наших ребят Надира Магомедова, у его подопечных своя техника, с каждым он работал отдельно.

Надир Магомедов, главный тренер Федерации греко-римской борьбы Владимирской области: «Вы знаете, я их не разделяю. Они становятся в общую команду. В общий строй. Я объясняю, они все понимают сами, по губам, жесты мы уже знаем. Они же тренируются не первый год, с маленького возраста. У нас всего три спортсмена. Все они лидеры. Все победители».