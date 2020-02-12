12.02.2020

2020-02-12 12:05:03

Во Владимирской области могут ввести тихий час для жильцов

Ввести единые по всей России штрафы для шумных соседей, причём немаленькие, предложили депутаты Госдумы. Любишь ночные вечеринки с громкой музыкой, плати от 5 и до 50 тысяч рублей. А если ночную тишину нарушит юридическое лицо, например, кафе или магазин в многоквартирном доме, штраф может достигнуть 150 тысяч.

Есть ли необходимость в таком нововведении, разбиралась Ольга Слободнюк. Ведь в регионах давно действуют свои, областные "законы о тишине"?

Они отличаются один от другого и размером штрафов и временными рамками, когда именно запрещается шуметь. Поэтому-то депутаты и решили разработать общий для всех федеральный закон о тишине, с такими вот немаленькими по нашим меркам и зарплатам штрафами.

Сравните, во Владимирской области любитель громкой музыки платит штраф 1, максимум 2,5 тысячи рублей, а планируется от 5 тысяч и выше. Для юридических лиц: у нас в регионе самый большой штраф 10 тысяч, федеральные депутаты предлагают 150! Для чего такие строгости?!

Давайте узнаем, много ли у нас нарушителей тишины и есть ли необходимость приструнить их увеличенными в разы штрафами?

Говорит консультант управления по связям с общественностью и СМИ администрации Владимира Анна Басова:

- В 2019 году в административные комиссии районов г.Владимира из ОВД поступило 278 материалов о нарушении тишины и спокойствия граждан. В отношении должностных и юридических лиц материалов не было. Так что наши нарушители - жители многоквартирных домов, не уважающие принципы добрососедства. Как правило, обращения в правоохранительные органы поступали в выходные дни по поводу бурных, затянувшихся вечеринок или прослушивания музыки на полной громкости. И вот те, кто однажды уже встретился с сотрудниками ОВД, а затем заплатил штраф до 2,5 тысяч рублей, как-то , наверное, задумывается: а стоит ли это делать во второй раз, чтобы заплатить ещё больше.

Повторное нарушение карается удвоенным штрафом 5 тыс. рублей. И как сказала Анна Басова, желающих расставаться даже с этой суммой нет. И после первого же вызова полиции дискотеки обычно прекращаются. То есть наш областной закон вполне себе работает, и нет никакой необходимости в десятикратном увеличении штрафов.

Тем не менее, кое-что можно изменить, считает зампредседателя ЗС Владимирской области Роман Кавинов, автор проекта нового закона " Обеспечение тишины и покоя граждан на территории Владимирской области":

- В ночные часы сохраняется период (за исключением Нового года), когда с 22 часов и до 6 утра с понедельника по пятницу и с 22 до 9 в субботу и воскресенье, в нерабочие и праздничные дни запрещается нарушение тишины. В жилых помещениях, помещениях общего пользования, на придомовых территориях, также в зданиях образовательных организаций, лагерей и баз отдыха. В принципе, это было уже прописано в кодексе административных правонарушений. Сейчас мы это в отдельный просто закон вносим.

И ещё я предлагаю, поскольку многочисленные обращения граждан были, установить запрет на нарушение тишины также с 13 до 15 часов ежедневно. Ко мне даже на приём приходил один из жителей, он, на самом деле, к кому только уже не приходил, потому что есть замечательный сосед, который в дневные часы, не нарушая действующей нормы, очень громко включает музыку. А жильцы этого дома уже пенсионного возраста, в том числе и гражданин, который ко мне на приём приходил. Он говорит, что там в квартире невозможно находиться днём. Но, тем не менее, формально гражданин ничего не нарушает.

Такой дневной "тихий час" уже действует в ряде регионов страны. Например, в Нижегородской области и в Москве. С часу до 3-х дня жильцам многоквартирных домов там запрещается шуметь, топать, свистеть, включать громко телевизор или музыкальную аппаратуру, проводить ремонтные работы, двигать мебель и, внимание, играть на музыкальных инструментах!

А как же быть учащимся музыкальных школ, интересуется моя коллега Яна Тарасова:

- Мы семья законопослушная, но мы семья музыкальная! Все мои домочадцы играют на музыкальных инструментах, и сейчас моя дочь учится в музыкальной школе. И меня немного напрягает, что в дневное время будет запрещена игра на музыкальных инструментах. Именно в это время моя дочь может заниматься музыкой: между первой сменой в общеобразовательной школе и второй сменой в музыкальной школе.

- Но я знаю, что тебя спасают хорошие отношения с соседями.

-Это да! Это ещё с моего детства, ни один сосед никогда не сказал, перестаньте играть, вы мне мешаете. И точно также сейчас все наши соседи знают, что мы музыканты, что мы занимаемся. Соседи даже говорят, как здорово, мы всё время слушаем. Конечно, после 22-х мы никогда не позволяли себе этого делать, но вот днём - всегда.

Областной закон "О соблюдении тишины и покоя граждан" с его "тихим часом" ещё только обсуждается, как и федеральный закон с его драконовскими штрафами. Общественность и специалисты обязательно внесут туда свои замечания и поправки.

Но уже сейчас понятно, что добрые отношения с соседями - это лучшая защита от вызова полиции и штрафа. Сегодня, по договорённости с соседом, ты играешь на трубе, а завтра он двигает мебель. Все довольны и деньги целы. Не умеешь и не хочешь договариваться - тогда плати!

Ольга Слободнюк «Радио России – Владимир»