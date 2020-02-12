12.02.2020

2020-02-12 14:55:03

Во всех больницах региона пройдут масштабные прокурорские проверки

От выполнения нацпроектов, качества медицинской помощи и острой мусорной темы. Итоговая коллегия прошла в прокуратуре области. Как заявил прокурор региона Игорь Пантюшин, в ближайшее время проверки ждут больницы Владимирской области. В чём причина?- расскажет Мария Платанюк.

Тон итогового доклада - жёсткий и принципиальный. Но прокурор Владимирской области Игорь Пантюшин просит "учесть критику", приняв меры к исправлению ошибок. Говорит обо всех направлениях прокурорского надзора. От противодействия коррупции, экстремизму, нелегальной миграции до защиты прав дольщиков и выполнения нацпроектов. "Неритмичное" освоение средств - оно смещается на конец года, затягивание процедуры торгов, невыполнение контрактов... По словам Пантюшина, проблемы острые и для нашего региона. Приоритет - доступность медпомощи первичного звена. И здесь, конечно, речь о сети ФАПОв.

О ситуации в территориях мы неоднократно рассказывали в выпусках "Вестей". К примеру, строительство ФАПа в селе Черкутино Собинского района повлекло за собой уголовное дело по статье "Мошенничество". Подрядчик не просто "недовыполнил" работы. Руководство строительной фирмы подозревается в хищении. Областные власти заявляли о планах на 2019-ый. Возведении 20 ФАПов и одной амбулатории в 10 муниципальных районах. Однако, по факту, в концу года работы были выполнены лишь на половине объектов.

Игорь Пантюшин, прокурор Владимирской области: «Прокурорские проверки выявляли значительное количество. Среди которых - недоукомплектованность оборудования, лекарствами, отсутствие лицензии на осуществление деятельности, несвоевременный ввод в эксплуатацию. Учитывая актуальность и значимость этой темы, прокурорам продолжить надзорные мероприятия, обратив внимание на порядок ввода в эксплуатацию и само строительство ФАПов, законность расходования бюджетных средств на эти цели».

"Просчёты" в здравоохранении - причина социального напряжения, подчёркивает Игорь Пантюшин. А потому медицина - всегда в поле зрения. По словам прокурора области, во всех больницах региона пройдут масштабные проверки. Прокуратура оценит качество помощи, систему закупки техники и препаратов.

В центре внимания - и меню пациентов. Пантюшин говорит об аутсорсинге в системе здравоохранения. Не скрывая, у прокуроров и прежде возникали вопросы к закупке продуктов, качеству блюд, ценообразованию при закупках. В первую очередь, проверки ждут учреждения спецпрофиля.

Игорь Пантюшин, прокурор Владимирской области: «Прокурорам необходимо обратить особое внимание на подобные процедуры при планировании надзорных проверок, при этом акцент сделать на специализированных медицинских учреждениях, где проходят лечение люди, имеющие физические и психические недостатки, у которых возникают ограничения в возможности жалоб на питание».

Доступность коммунальных услуг - также залог социальной стабильности, уверен прокурор. В отопительный сезон вошли. Но выявлены факты нарушений в тарифообразовании. Отдельные управляющие компании не гнушались подделывать протоколы общих собраний, говорит Игорь Пантюшин. Показательна и история с перерасчётом сумм за электроэнергию по владимирским общежитиям. Но камнем преткновения стал вопрос обращения с отходами.

По словам прокурора, в конце года регион столкнулся с "невозможностью" вступления в мусорную реформу, а где-то и её саботажем. Ситуацию по области, когда "муниципалитеты "умывают руки" Пантюшин считает недопустимой". Претензии были и к регоператорам.

Игорь Пантюшин, прокурор Владимирской области: «30 декабря 2019 года "Биотехнологиям" было объявлено предостережение. В связи с возможным нарушением прав граждан, выраженном в несвоевременном вывозе твёрдых коммунальных бытовых отходов, по причине неготовности сил и средств к осуществлению указанной деятельности».

Продолжается работа и по ликвидации стихийных свалок. Только в прошлом году нелегальных "мусорных точек" выявлено свыше 200. Весной и летом ситуация может обостриться, говорит Игорь Пантюшин. Это традиционный наплыв дачников. При этом далеко не все товарищества проявили сознательность, подготовив мусорные площадки. Вопросы с контроля не снимаются.

Мария Платанюк, Андрей Синягин

"Вести-Владимир"

