Геологоразведочные работы на Воробьевых горах столицы. Специалисты детально изучают склон Москвы-реки с прилегающей смотровой площадкой, метромостом и канатной дорогой. Гигантский массив грунта — наслоение разных исторических пластов — вместе со всеми сооружениями и достопримечательностями медленно и неотвратимо смещается вниз.

Геологоразведочные работы на Воробьевых горах столицы. Специалисты детально изучают склон Москвы-реки с прилегающей смотровой площадкой, метромостом и канатной дорогой. Гигантский массив грунта — наслоение разных исторических пластов — вместе со всеми сооружениями и достопримечательностями медленно и неотвратимо смещается вниз.Десант из геологов на Воробьевых горах. Эти приборы определяют смещение грунта с точностью до миллиметра. Но проблемы видны невооруженным глазом."Отвалился крупный блок, то есть репера сместились где-то по высоте метра на полтора", — говорит женщина.Ученые предупреждают: огромный массив земли от Российской академии наук до реки Сетунь медленно, но неотвратимо сползает вниз."Грунт становится влажным, менее устойчивым и наиболее вероятны уже деформации и сход оползня", — поясняет мужчина.Ледниковые отложения, пески Мелового периода, глины Юрского. Воробьевы горы — слоеный пирог разных исторических пластов."По глине большие массы грунта просто сползают вниз к реке. И все сооружения, и объекты, которые стоят на этом склоне, они движутся вместе с этим большим грунтовым массивом", — пояснила Екатерина Белякова, начальник отдела гидрогеологических отделов проектной организации.Вот так это выглядит на карте. Желто-красная зона — оползень."По горизонтали смещение максимально, по-моему, 127 миллиметров. То есть со скоростью около 1 сантиметра в год происходит деформация", — говорит Вячеслав Батурин, начальник мониторинга геоэкологических процессов "Мосэкомониторинга" департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.Это заметили еще в 1817 году. Храм Христа Спасителя пытались построить на этом склоне, но фундамент стал проваливаться. А это первый проект Московского университета."Здание должно было стоять здесь, это видно, на самой бровке Воробьевых гор", — рассказала Екатерина Лаптева, научный сотрудник музея землевладения МГУ имени М. В. Ломоносова.Знаменитый архитектор Борис Иофан предлагал поставить здание МГУ здесь — прямо на берегу Москвы-реки. От воды должны были идти ступени к главному входу. Но еще на этапе проектирования возникла опасность, что огромная высотка может продавить нестабильный склон и сползти. Поэтому ее отодвинули дальше на один километр.Перед Олимпиадой 80 берег укрепили каменными блоками, а через склон пустили сеть труб для отведения воды. Но с тех пор специальных противооползневых работ не проводили."Мелко-бугристый характер склона говорит о том, что процесс идет постоянно. Мощность оползневых тел глубокого залегания может достигать 60 метров", — сообщил Андрей Лукашов, профессор кафедры геоморфологии и политгеографии географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова."Мосэкомониторинг" сейчас создает систему контроля. Сотни датчиков будут в режиме реального времени собирать информацию о любых изменениях."Мы получим полный объем исходных данных для проектирования эффективных противооползневых мероприятий на всех участках этого оползневого склона", — проинформировал Евгений Никитич, заместитель директора "Мосэкомониторинга" департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.Дальше с помощью математических моделей ученые должны понять, как остановить движение грунта. Первые данные новая система начнет анализировать уже весной.