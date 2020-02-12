Взрывом газа в частном жилом доме в Славянске-на-Кубани займется Славянский межрайонный следственный отдел СКР по Краснодарскому краю. Как уточняет ГТРК Кубань, ЧП случилось в деревянном строении накануне вечером.

Взрывом газа в частном жилом доме в Славянске-на-Кубани займется Славянский межрайонный следственный отдел СКР по Краснодарскому краю. Как уточняет ГТРК "Кубань", ЧП случилось в деревянном строении накануне вечером. В результате хлопка газовоздушной смеси произошло возгорание. Соседи вызвали пожарную службу и скорую. В результате пострадала семья — родители и девочка 14 лет. Всех троих доставили в клинику.Выяснилось, что причиной хлопка и дальнейшего возгорания стал газовый баллон. Сейчас идут следственные мероприятия для установления причин произошедшего. Только по окончании судебно-медицинских экспертиз можно будет принять процессуальное решение, сообщили в Следственном управлении СК РФ по краю.Жилой дом находится на территории садоводческого товарищества Хуторок.