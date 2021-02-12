С 11 часов начнутся церемонии бракосочетания пар, которые считают дату 12.02.21 особо привлекательной.

Сегодня в отделе ЗАГС областного центра наплыв желающих заключить брак. С 11 часов начнутся церемонии бракосочетания пар, которые считают дату 12.02.21 особо привлекательной. Говорит заведующая отделом ЗАГС Яна Митрофанова.- Как правило, в феврале регистрация брака - это не самый популярный месяц. Но именно в феврале 2021 года, это одна из самых востребованных дат. Молодые пары, верящие в нумерологию, почему-то предпочитают такие интересные сочетания цифр, такие красивые даты. У нас планируется 21 пара. Из них 7 будет не торжественных регистраций и 13 пар торжественная регистрация.Что касается 14 февраля, Дня всех влюблённых, в этом году это воскресенье - выходной день. И хотя для этого праздника влюблённых сотрудники ЗАГС готовят специальную красивую церемонию, бракосочетания в нерабочий день проводится не будут.Ольга СлободнюкИзображение с сайта