Приказом Генерального прокурора Российской Федерации на должность начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры области назначен советник юстиции Нагайцев Антон Анатольевич.

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации на должность начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры области назначен советник юстицииНагайцевАнтон АнатольевичОн 1987 года рождения.В органах прокуратуры работает с 2009 года помощником прокурораДобринскогорайона, Октябрьского района города Липецка, старшим помощник прокурора Октябрьского района города Липецка, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.В 2014 годназначенна должность заместителя Муромского городского прокурораВладимирской области.С 2016 работал в должности Владимирского прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах.