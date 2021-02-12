Приказом Генерального прокурора Российской Федерации на должность начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры области назначен советник юстиции Нагайцев Антон Анатольевич.
Приказом Генерального прокурора Российской Федерации на должность начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры области назначен советник юстиции
Нагайцев
Антон Анатольевич
.
Он 1987 года рождения.
В органах прокуратуры работает с 2009 года помощником прокурора
Добринского
района, Октябрьского района города Липецка, старшим помощник прокурора Октябрьского района города Липецка, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.
В 2014 год
у
назначен
на должность заместителя Муромского городского прокурора
Владимирской области.
С 2016 работал в должности Владимирского прокурора по надзору за исполнение
м законов на особо режимных объектах.