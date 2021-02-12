Расширенная страховка является дополнительной опцией и увеличивает набор страховых случаев.

Свыше 30 тысяч абонентов «Ростелекома» во Владимирской и Ивановской областях подключили «Гарантию Плюс» — сервис, предоставляющий дополнительную гарантию на телекоммуникационное оборудование, купленное или арендованное у провайдера. Расширенная страховка является дополнительной опцией и увеличивает набор страховых случаев. «Гарантия Плюс» пригодится, если поломка оборудования произошла вследствие затопления или других жизненных катаклизмов, удара молнии, вызвавшего сбой в сети; если провода перегрызла собака. Сервис действует в тeчeниe двуx лeт на уже приобретенное оборудование. Ecли жe оно былo oфopмлeнo в apeнду, oгpaничeний пo cpoку нe уcтaнoвлeнo.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Форс-мажоры происходят всегда внезапно и в самый неподходящий момент. С "Гарантией Плюс” абонент может быть спокоен: роутер, адаптер, маршрутизатор, ТВ-приставку или видеокамеру при поломке бесплатно заменят на новое оборудование. Достаточно сделать один звонок, и на место выезжает мастер с оборудованием на замену. При необходимости он проверяет документы, подтверждающие факт наступления гарантийного случая, и устанавливает аналогичное устройство бесплатно».Сергей Сажин, абонент «Ростелекома» во Владимире:«После переезда в новую квартиру подключили интернет и телевидение от "Ростелекома”. Сразу купили у провайдера ТВ-приставку и роутер. Дом новый, все соседи делают ремонт, поэтому в сети напряжение часто скачет. Чтобы застраховать себя от неожиданностей, приобрели "Гарантию Плюс”. Теперь уверен, что при наступлении гарантийного случая, даже нестандартного, мне заменят неисправное устройство на идентичное».Под гарантийные и постгарантийные обязательства компании подпадают роутеры, маршрутизаторы, модемы, телевизионные приставки, PLC-адаптеры, цифровые абонентские станции (АТС), терминалы, камеры видеонаблюдения Для замены оборудования достаточно позвонить по номеру горячей линии и сообщить о проблеме. «Ростелеком» предоставит новое устройство в течение трех дней.Узнать подробную информацию о сервисе можно на сайте «Ростелекома» и по телефону 8 800 450-0-150.