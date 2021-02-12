Прокуратурой выявлены грубые нарушения требований федерального законодательства о здравоохранении.

Прокуратурой области проведена проверка по факту несвоевременного обеспечения жизненно важными лекарственными препаратами детей-инвалидов.Выявлены грубые нарушения требований федерального законодательства о здравоохранении.Установлено, что должностными лицами департамента здравоохранения области и подведомственных ему учреждений своевременных и достаточных мер, направленных на проведение закупок жизненно важных лекарственных препаратов, необходимых для обеспечения в 2020-2021 годах детей-инвалидов, принято не было.Реализация выданных рецептов оказалась невозможной, повлекло ухудшение состояния здоровья ряда из них.В этой связи материалы проверки с постановлением направлены прокуратурой области в Следственное управление Следственного комитета России по Владимирской области для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, если это повлекло причинение крупного ущерба или существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства)