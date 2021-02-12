Владимир Сипягин отозвал из Законодательного собрания региона законопроект «О внесении изменений в Закон Владимирской области «О приватизации государственного имущества Владимирской области» с целью его доработки.

Владимир Сипягин отозвал из Законодательного собрания региона законопроект «О внесении изменений в Закон Владимирской области «О приватизации государственного имущества Владимирской области» с целью его доработки.С соответствующим заявлением выступил заместитель губернатора АркадийБоцан-Харченко:"29 декабря 2020 года Правительство Российской Федерации утвердило правила разработки прогнозного плана приватизации федерального имущества. Напомню, Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального имущества» предписывает при разработке региональных и муниципальных приватизационных планов руководствоваться федеральными правилами, а не собственными.Я всегда говорил и сейчас повторю, что до появления новых правил спешка в разработке законопроекта «О приватизации государственного имущества Владимирской области» неуместна, а работа над ним бессмысленна. Однако вопреки этому закон всё-таки разработали и приняли, но получился он трудноисполнимым и местами изобилующим источниками потенциальных нарушений законодательства, прежде всего федерального. Вдобавок к этому со вступлением в силу правительственного постановления региональный закон также стал противоречить и федеральному законодательству. Противоречащим новым правилам стал также и губернаторский законопроект о внесении изменений в закон о приватизации, направленный в Законодательное Собрание за несколько дней до принятия правительственного постановления".Напомним, что10 февраля Владимирский областной суд Таким образом, Владимиру Сипягину пришлось подчиниться требованиям закона и представить программу приватизации областных предприятий на утверждение ЗС. Сделать это он должен был еще до 15 декабря, сообщили в пресс-службе ЗС.Вместе с тем, в "белом доме" вновь отметили, что "до тех пор, пока закон о приватизации не будет приведён в должное состояние и не станет беспроблемным с точки зрения реализации и соблюдения законодательства, о прогнозном плане приватизации и речи не может быть".В итоге,все без исключения приватизационные процессы приостанавливаются до завершения всех законодательных и административных процедур, связанных с актуализацией региональной нормативно-правовой базы.