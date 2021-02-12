Картина Одиноким предоставляется общежитие вышла на экраны в 1983 году. Идея ленты пришла к сценаристу Аркадию Инину случайно.

Картина "Одиноким предоставляется общежитие" вышла на экраны в 1983 году. Идея ленты пришла к сценаристу Аркадию Инину случайно.Драматург Аркадий Инин, однажды открыв газету, заметилобъявления о знакомствах. Одинокие мужчины и женщины искали себе пару. Публикацийбыло много, поэтому писатель пришел к выводу, что тема поиска спутника жизни действительноактуальна.Материал для сценария Инин собирал в общежитииодного из предприятий Москвы. Работники и работницы станкостроительного заводаимени Орджоникидзе с удовольствием поделились с Аркадием Яковлевичем историямииз реальной жизни. Писатель услышал много жалоб от женщин. Прекрасные дамыникак не могли найти личное счастье. Инин понял, что в общежитии не хватает…свахи. Драматург решил сконцентрировать сюжет вокруг женщины, занимающейся устройствомчужих браков.Интересно, что название фильма – "Одиноким предоставляется общежитие" тоже взято из газет. Этой фразой обычно заканчивались объявления о поиске сотрудников на предприятие.Описывая сваху Веру Голубеву, Аркадий Инин старался разрушитьобщепринятое представление о женщинах, занимающихся устройством чужого счастья.Свахи в умах советских граждан ассоциировалась с вороватыми бабками из деревни.Инин желал исправить это. Главную героиню фильма "Одиноким предоставляетсяобщежитие" он писал специально под актрису Наталью Гундареву.Актера на роль коменданта общежития Виктора Фролова нашли безпроб. Артисту Александру Михайлову хватило одного разговора с режиссеромкартины Самсоном Самсоновым. Михаилов имел много общего с главным героемфильма. Артист, как и его персонаж, в прошлом моряк – был в плавании по Берингову,Японскому и Охотскому морям. Именно Александр Михайлов придумал для ВиктораФролова особую примету – большой шрам на лице.Специально для актрисы Елены Драпеко режиссер СамсонСамсонов придумал героиню Ниночку. Драпеко пробовалась на роль Голубевой, новыглядела в ней неорганично. Зато Елена идеально попала в образ модницы-блондинки.Экранного мужа Елены Драпеко сыграл Фрунзик Мкртчян. Артист обожалсвоего персонажа Вартана, поэтому полностью переделал его под себя. Мкртчяндаже сочинял реплики для героя.Основные декорации для съемок фильма "Одинокимпредоставляется общежитие" выстроили в павильонах "Мосфильма". На киностудиивоссоздали комнаты работниц, кабинеты руководства, кухню. Часть сцен снималина реальной ткацкой фабрике в Иваново. Некоторые эпизоды были созданы на стройкеоного из зданий Московского института химической физики.Интересные факты о фильме "Одиноким предоставляетсяобщежитие"В 1984 году картину посмотрело 23,2 миллиона зрителей. Впрокате фильм занял 12 место.После премьеры создателям фильма тоннами приходили письма отразгневанных ткачих. Женщины писали, что в их общежитиях не происходитподобного. Героиню Веру Фролову и ее занятие осуждали.Специально для ленты была написана песня "Поздняя встреча". Ееисполнили Александр Михайлов и Наталья Гундарева. В финальный монтаж фильмакомпозиция так и не вошла.