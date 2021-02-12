С 15 февраля до 31 декабря будет ограничено движение всех видов транспорта в районе дома № 1-д по улице Северная.

В связи с производством работ по строительству автомобильной дороги «Рпенский проезд», с 15 февраля до 31 декабря будет ограничено движение всех видов транспорта в районе дома № 1-д по ул. Северная.Кроме того, с 15 февраля 2021 года до 19 апреля 2023 года будет ограничено движение всех видов транспорта в районе ГСК «Химик» на ул. Красносельская.Напоминаем о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения всеми его участниками, а водителям - о своевременном выборе путей объезда.