Несмотря на усилия врачей, не удалось спасти двух мужчин 78 и 82 лет с диагнозом COVID-19, сопровождавшимся хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Как сообщает пресс-служба правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 57 новых случаев заражения Covid-19. Вылечились от недуга – 62 пациента.Несмотря на усилия врачей, не удалось спасти двух мужчин 78 и 82 лет с диагнозом COVID-19, сопровождавшимся хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.Согласно статистике, за минувшие сутки коронавирус диагностирован у 12 костромичей. По восемь человек заразились ковидом в Буйском и Солигаличском районах. Пять инфицированных выявлено в Галичском районе, по три - в Шарье, Нерехте, Вохомском и Макарьевском районах. По два пациента с Covid-19 прибавилось в Мантурово и Парфеньевском районе. По одному - в Сусанино, Волгореченске, Красносельском, Октябрьском, Костромском, Поназыревском, Межевском и Чухломском районах.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболели 17665 жителей. Врачам удалось поставить на ноги 15030 человек. В стационарах лежит 424 пациента, из них 298 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 2013 заболевших.