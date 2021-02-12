Региональное Управление Роспотребнадзора сообщает, за минувшие сутки во Владимирской области лабораторно подтверждено 142 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Региональное Управление Роспотребнадзора сообщает, за минувшие сутки во Владимирской области лабораторно подтверждено 142 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.40 сл. в г. Владимире, 16 сл. в Гусь-Хрустальном, 15 сл. в Муромском, 10 сл. в Ковровском, 9 сл. в Александровском, 9 сл. в Киржачском, 8 сл. в Суздальском, 6 сл. в Кольчугинском, 6 сл. в Петушинском, 6 сл. в Судогодском, 6 сл. в Меленковском, 3 сл. в Собинском, 3 сл. в Селивановском, 2 сл. в Камешковском, 2 сл. в Радужном, 1 сл. в Юрьев-Польском). Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 25 265 случаев заболевания (5532 сл. в г. Владимире, 3172 сл. в Гусь-Хрустальном, 2748 сл. о. Муром, 1827 сл. в Ковровском, 1567 сл. в Александровском, 1509 сл. в Петушинском, 1199 сл. в Юрьев-Польском, 1178 сл. в Вязниковском, 967 сл. в Кольчугинском, 892 сл. в Суздальском, 846 сл. в Собинском, 685 сл. в Гороховецком, 654 сл. в Меленковском, 645 сл. в Киржачском, 581 сл. в Камешковском, 563 сл. в Селивановском, 360 сл. в Судогодском, 340 сл. в г. Радужном