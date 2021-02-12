Он будет развернут к 17:00.

Ранее редакция «33Live.Ru» читателей о надвигающейся снежной буре, которая продлится с 12 по 14 февраля. Как сообщает пресс-служба МЧС, наиболее обильные снегопады за минувшие сутки наблюдались во Владимире, Гусь-Хрустальном и Муромском районах.По уточнённым данным от ВЦГМС, метели в регионе продолжатся. Ожидается усиление северного ветра, порывы могут достигать 17 метров в секунду. На дорогах возможно образование снежных заносов и гололедицы.Между тем, в МЧС по Владимирской области приведена в готовность аэромобильная группировка, которая будет оперативно реагировать на возможное возникновение чрезвычайных ситуаций.«Сегодня к 17:00 будет развёрнут мобильный пункт обогрева, который будет круглосуточно работать на 302-м километре федеральной трассы М-7 «Волга», возле Вязников. Он предзначен для оказания помощи людям, оказавшимся в заторе. Они смогут получить горячий чай, зарядить мобильный телефон и получить другие виды помощи», - пояснила редакции начальник пресс-службы ведомства Екатерина Мищенко.Напоминаем, что при возникновении опасных ситуаций следует обращаться по номерам 101 и 112.