Небывалый снег и метели продолжат засыпать Владимирскую область.

Небывалый снег и метели продолжат засыпать Владимирскую областьНа сегодня наиболее сильные снегопады наблюдались в городе Владимире, Гусь-Хрустальном и Муромском районах, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.Днём 13 февраля на территории Владимирской области также прогнозируется сильный снег, местами метель. Кроме того, ожидается усиление северного ветра, порывы могут достигать 17 м/с.На дорогах возможно образование снежных заносов и гололедицы.В Главном управлении МЧС России по Владимирской области приведена в готовность к действиям по предназначению аэромобильная группировка в целях оперативного реагирования на возможное возникновение чрезвычайных ситуаций.В настоящее время готовится к развёртыванию мобильный пункт обогреваМЧС России, который будет функционировать на 302-м километре федеральной трассы М-7 «Волга», в районе города Вязники.Мобильный пункт обогревапредназначендля оказания помощи гражданам, оказавшимся в заторе: там они могут получить горячий чай, зарядить мобильный телефон и обратиться за другой помощью при необходимости.Руководителям органов местного самоуправления рекомендовановвести на своих территорияхрежим Повышенной готовности.Главное управление МЧС России обращает внимание на то, что при данных неблагоприятных метеоявлениях увеличиваются риски попадания в снежный занос,возникновения заторов. В ближайшее время гражданам рекомендовано ограничить поездки по дорогам местного и регионального значения, а также воздержаться от выездов на природу.Кроме того, существуютриски возникновения ЧС, связанных с затруднениями в работе всех видов транспорта, увеличением количества ДТП, повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, нарушениями в системе ЖКХ, обрушениемслабоукрепленныхи широкоформатных конструкций, ограничениями при проведении аварийно-восстановительных работ.Главное управление МЧС России призывает граждан быть бдительными и осторожными.При возникновении опасной ситуации обращайтесь по номерам 101 и112.