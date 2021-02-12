Небывалый снег и метели продолжат засыпать Владимирскую область.
Небывалый снег и метели продолжат засыпать Владимирскую область
На сегодня н
аиболее сильные снегопады наблюдались в городе Владимире, Гусь-Хрустальном и Муромском районах, сообщила п
ресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.
Днём 13 февраля на территории Владимирской области также прогнозируется сильный снег
, местами метель
. Кроме того, ожидается усиление северного ветра, порывы могут достигать 17 м/с.
На дорогах возможно образование снежных заносов и гололедицы.
В Главном управлении МЧС России по Владимирской области приведена в готовность к действиям по предназначению аэромобильная группировка в целях оперативного реагирования на возможное возникновение чрезвычайных ситуаций.
В настоящее время готовится к развёртыванию мобильный пункт обогрева
МЧС России
, который будет функционировать на 302-м километре федеральной трассы М-7 «Волга», в районе города Вязники.
Мобильный пункт обогрева
предназначен
для оказания помощи гражданам, оказавшимся в заторе: там они могут получить горячий чай, зарядить мобильный телефон и обратиться за другой помощью при необходимости.
Руководителям органов местного самоуправления рекомендовано
ввести на своих территориях
режим Повышенной готовности.
Главное управление МЧС России обращает внимание на то, что при данных неблагоприятных метеоявлениях увеличиваются риски попадания в снежный занос,
возникновения заторов. В ближайшее время гражданам рекомендовано ограничить поездки по дорогам местного и регионального значения, а также воздержаться от выездов на природу.
Кроме того, существуют
риски возникновения ЧС, связанных с затруднениями в работе всех видов транспорта, увеличением количества ДТП, повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, нарушениями в системе ЖКХ, обрушением
слабоукрепленных
и широкоформатных конструкций, ограничениями при проведении аварийно-восстановительных работ.
Главное управление МЧС России призывает граждан быть бдительными и осторожными.
При возникновении опасной ситу
ации обращайтесь по номерам 101 и
112.