Глава депздрава Елена Утемова уверена, это повысит доступность медицинской помощи для жителей посёлка.
Во Владимирской области планируется реорганизация Гусь-Хрустальной городской больницы путём присоединения к ней Мезиновской амбулатории. По плану депздрава объединение должно состояться до 1 июня 2021 года.
уверена, это повысит доступность медицинской помощи для жителей посёлка.
«Амбулатория как отдельное юрлицо присоединяется к Гусь-Хрустальной горбольнице. При этом местом оказания медицинской помощи остаётся посёлок Мезиновский», - сообщили в обладминистрации.
Владимирские чиновники отмечают, что норматив на большинство узких специалистов рассчитывается на 10 тысяч человек.
«Мезиновская амбулатория не может себе позволить трудоустроить врачей на 0,3 или на 0,25 ставки. Когда население приписывается к большой больнице, её главврач может направлять узкопрофильных специалистов в различные населённые пункты для приёма граждан. Пациенты посёлка Мезиновский как получали медицинскую помощь в амбулатории, так и будут её получать. А доктора продолжат там работать», – заверила
Добавим, что Мезиновский территориально теперь будет прикреплён к Гусь-Хрустальной станции скорой медпомощи, но при этом местная служба продолжит свою работу в посёлке.