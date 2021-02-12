Глава депздрава Елена Утемова уверена, это повысит доступность медицинской помощи для жителей посёлка.

Во Владимирской области планируется реорганизация Гусь-Хрустальной городской больницы путём присоединения к ней Мезиновской амбулатории. По плану депздрава объединение должно состояться до 1 июня 2021 года.уверена, это повысит доступность медицинской помощи для жителей посёлка.«Амбулатория как отдельное юрлицо присоединяется к Гусь-Хрустальной горбольнице. При этом местом оказания медицинской помощи остаётся посёлок Мезиновский», - сообщили в обладминистрации.Владимирские чиновники отмечают, что норматив на большинство узких специалистов рассчитывается на 10 тысяч человек.«Мезиновская амбулатория не может себе позволить трудоустроить врачей на 0,3 или на 0,25 ставки. Когда население приписывается к большой больнице, её главврач может направлять узкопрофильных специалистов в различные населённые пункты для приёма граждан. Пациенты посёлка Мезиновский как получали медицинскую помощь в амбулатории, так и будут её получать. А доктора продолжат там работать», – заверилаДобавим, что Мезиновский территориально теперь будет прикреплён к Гусь-Хрустальной станции скорой медпомощи, но при этом местная служба продолжит свою работу в посёлке.