Мобильный пункт обогрева предназначен для оказания помощи гражданам, оказавшимся в заторе.

Сегодня на 302-м километре федеральной дороги М-7 «Волга» развёрнут мобильный пункт обогрева 3 пожарно-спасательного отряда.Данное решение было принято в связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными явлениями: сильный снег, метель, снежные заносы на дорогах.В составе мобильного пункта МЧС России – обогреваемая палатка, где можно отдохнуть, согреться, выпить горячий чай и зарядить мобильный телефон. Пункт обогрева также оборудован микроволновой печью, ноутбуком, создан запас продуктов питания.На дороге размещены аншлаги.Также каждый человек может обратиться в сотрудникам МЧС России для оказания какой-либо помощи. Мобильный пункт обогрева будет функционировать круглосуточно. На месте постоянно будут находиться 6 сотрудников пожарно-спасательного гарнизона.