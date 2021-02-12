Мобильный пункт обогрева предназначен для оказания помощи гражданам, оказавшимся в заторе.

В Главном управлении МЧС России по Владимирской области приведена в готовность к действиям по предназначению аэромобильная группировка в целях оперативного реагирования на возможное возникновение чрезвычайных ситуаций.В настоящее время готовится к развёртыванию мобильный пункт обогрева МЧС России, который будет функционировать на 302-м километре федеральной трассы М-7 «Волга», в районе города Вязники. Мобильный пункт обогрева предназначен для оказания помощи гражданам, оказавшимся в заторе: там они могут получить горячий чай, зарядить мобильный телефон и обратиться за другой помощью при необходимости.