Мужчина вину свою признал, в содеянном раскаялся, пояснив при этом, что совершил данный звонок из хулиганских побуждений, так как находился в состоянии алкогольного опьянения...

Полицейские ОМВД России по району Выхино-Жулебино задержали мужчину по подозрению в заведомо ложном сообщении о якобы существующей угрозе.В дежурную часть ОМВД России по району Выхино-Жулебино поступил телефонный звонок от мужчины, который сообщил, что хочет заминировать одно из учреждений на Люблинской улице.В ходе проведенной проверки сотрудники полиции в кратчайшие сроки установили личность заявителя. Им оказался 49-летний местный житель. Злоумышленник был задержан сотрудниками уголовного розыска по месту проживания на улице Волгоградский проспект. Мужчина вину свою признал, в содеянном раскаялся, пояснив при этом, что совершил данный звонок из хулиганских побуждений, так как находился в состоянии алкогольного опьянения.По данному факту следственным отделом ОМВД России по району Выхино-Жулебино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18