Об этом было заявлено на расширенном заседании коллегии прокуратуры.

Об этом было заявлено нарасширенном заседании коллегии прокуратуры.Отмечено, что в связи с представлением прокуратуры проводится служебная проверка в отношении директора Департамента здравоохранения, получены письменные объяснения от первого вице-губернатора, который несёт ответственность за деятельность и результаты работы этого органа исполнительной власти. Владимир Сипягин заявил, что в случае подтверждения изложенных прокуратурой фактов, нарушители законодательства будут привлечены к ответственности.Напомним, что накануне губернаторпообещал «жесткую реакцию» курирующему социальный блок вице-губернатору Сергею Шевченко.Это было сделано в ходе заседания комиссии по рассмотрению представления прокуратуры о нарушениях, связанных сВладимир Сипягин заявил, что закупки в сфере здравоохранения - это персональная ответственность первого вице-губернатора Сергея Шевченко. И потребовал от него письменные объяснения.Объяснения были получены. И Владимир Сипягин заявил, чточто в случае подтверждения изложенных прокуратурой фактов, нарушители законодательства будут привлечены к ответственности.