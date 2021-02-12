Борьба законодательной и исполнительной властей по поводу приватизации госимущества продолжается. Чиновники проиграли депутатам спор в суде и теперь обязаны предоставлять народным

Борьба законодательной и исполнительной властей по поводу приватизации госимущества продолжается. Чиновники проиграли депутатам спор в суде и теперь обязаны предоставлять народным избранникам на утверждение план приватизации, а в конце года отчитаться о его выполнении. Победу депутатов приветствуют и члены Областной общественной палаты. Анатолий Аннин, председатель Общественной палаты Владимирской области Затянувшееся противостояние двух ветвей власти вылилось