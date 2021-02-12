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<a href="https://33live.ru/novosti/12-02-2021-peskov-otvetil-na-vopros-o-zdorove-putina-ya-ne-lechashhij-vrach.html" target="_blank">Песков ответил на вопрос о здоровье Путина: Я не лечащий врач</a> - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о здоровье Владимира Путина. Представитель Кремля подчеркнул, что не является лечащим врачом.