Окончательное решение не принято, но расчёты уже готовы.

Во Владимире плата в детсадах может повыситься на 8%. Причина – вступление в силу с 1 января 2021 года новых требований СанПиН к . Таким образом, планируется, что в меню появится индейка, печень и говяжий язык. Окончательное решение не принято, но расчёты уже готовы.«Почему речь идёт об индейке? Среди детей сейчас много аллергиков, а это гипоаллергенная и диетическая пища. Также хотим добавить больше овощей в меню. Вся родительская плата – это питание. Больше 90% уходит на продукты, остальные 10% на оплату работы поваров», — рассказала начальник управления образования Владимира Елена Малик.При этом в дошкольных учреждениях сохранятся все виды льгот и компенсаций. Напомним, что сейчас родителям компенсируется часть средств - на первого ребенка — 20%, второго — 50%, третьего — 70%. Есть льготы и для малоимущих семей, и для детей с ограниченными возможностями здоровья.