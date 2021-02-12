Платежи за коммуналку. Почему так дорого? Много ли мы платим за свет, тепло, воду? Соответствует ли цена качеству? Почему цифры в платёжках регулярно меняются и не в меньшую сторону? Сегодня

Платежи за коммуналку. Почему так дорого? Много ли мы платим за свет, тепло, воду? Соответствует ли цена качеству? Почему цифры в платёжках регулярно меняются и не в меньшую сторону? Сегодня говорим о предоставляемых коммунальных услугах и оплате населения за данные ресурсы. Выслушаем противоположные мнения по данному вопросу. Есть что сказать, поддержать или возразить, присоединяйтесь к