Нанеся мужчине несколько ударов в область туловища, незнакомцы открыто похитили сумку, в которой находились денежные средства, мобильная электроника и паспорт, после чего скрылись...

«Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Нагатино-Садовники задержали двоих приезжих мужчин, подозреваемых в ограблении пенсионера», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В ОМВД России по району Нагатино-Садовники с заявлением обратился 71-летний житель столицы. Он сообщил, что на территории одного из бизнес-центров на него напали неизвестные. Нанеся ему несколько ударов в область туловища, незнакомцы открыто похитили сумку, в которой находились денежные средства, мобильная электроника и паспорт, после чего скрылись.В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемых. Ими оказались двое ранее судимых приезжих в возрасте 33 и 39 лет. Часть похищенного изъята.По данному факту следствием ОМВД России по району Нагатино-Садовники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». В отношении одного из подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении второго - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22