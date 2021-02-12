Злоумышленник выбирал женщин, разговаривающих по мобильному телефону или просто держащих в руках телефон, после чего выхватывал имущество и убегал...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Дорогомилово г. Москвы и ОУР УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали 23-летнего приезжего мужчину по подозрению в хищении мобильных телефонов путем грабежа.В полицию поступило заявление от 48-летней женщины. Она сообщила, что недалеко от остановки общественного транспорта на Большой Дорогомиловской улице неизвестный мужчина неожиданно выхватил у нее из рук мобильный телефон и убежал в неизвестном направлении. Женщина сразу же обратилась в полицию.В результате комплекса проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение и задержали подозреваемого в Московской области. Им оказался 23-летний приезжий мужчина.В ходе дальнейшей работы с задержанным сотрудники полиции установили его причастность к еще трем аналогичным эпизодам преступной деятельности. Злоумышленник выбирал женщин, разговаривающих по мобильному телефону или просто держащих в руках телефон, после чего выхватывал имущество и убегал. Похищенное он сбывал, а денежными средствами распоряжался по своему усмотрению.Отделом дознания ОМВД России по району Дорогомилово г. Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93