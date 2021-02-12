Днем 12 февраля на заводе по производству пиротехники в городе Ачанкулам в штате Тамилнад на юге Индии произошел взрыв, передает сайт . В результате ЧП погибли по меньшей мере 11 человек. ..
<a href="https://33live.ru/novosti/12-02-2021-pri-vzryve-na-zavode-pogibli-11-chelovek.html" target="_blank">При взрыве на заводе погибли 11 человек</a> - Днем 12 февраля на заводе по производству пиротехники в городе Ачанкулам в штате Тамилнад на юге Индии произошел взрыв, передает сайт . В результате ЧП погибли по меньшей мере 11 человек. ..
[url=https://33live.ru/novosti/12-02-2021-pri-vzryve-na-zavode-pogibli-11-chelovek.html]При взрыве на заводе погибли 11 человек[/url] - Днем 12 февраля на заводе по производству пиротехники в городе Ачанкулам в штате Тамилнад на юге Индии произошел взрыв, передает сайт . В результате ЧП погибли по меньшей мере 11 человек. ..