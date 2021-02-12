Днем 12 февраля на заводе по производству пиротехники в городе Ачанкулам в штате Тамилнад на юге Индии произошел взрыв, передает сайт . В результате ЧП погибли по меньшей мере 11 человек. ..

Днем 12 февраля на заводе по производству пиротехники в городе Ачанкулам в штате Тамилнад на юге Индии произошел взрыв, передает сайт . В результате ЧП погибли по меньшей мере 11 человек. Местные СМИ сообщают также о 36 пострадавших. На месте работают экстренные службы.